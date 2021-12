Au cours des dernières heures, de plus en plus d’utilisateurs signalent des problèmes avec l’application WhatsApp, qui, dans certains cas, bloque lorsqu’elle est ouverte, les empêchant de répondre aux messages et d’accéder aux listes de contacts.

Le problème a été signalé sur WhatsApp, WhatsApp Business et également dans la version bêta de WhatsApp disponible via TestFlight. Dans la pratique, de nombreux utilisateurs ne peuvent pas ouvrir WhatsApp, car l’application se bloque ou se bloque instantanément, les empêchant ainsi d’utiliser le service.

Si les signalements se sont multipliés ces dernières heures à travers le monde et ne concernent que les iPhone, aussi bien avec iOS 15.2 qu’avec les versions précédentes du système d’exploitation. La réinstallation de l’application ne résout pas le problème.

Et vous, avez-vous remarqué des problèmes similaires ?