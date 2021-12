Apple a publié macOS Monterey 12.1, mais la mise à jour n’est pas encore visible sur certains Mac M1.

Bien que la dernière version de macOS 12.1 devrait être disponible pour tout le monde, il semble que certains utilisateurs ne puissent pas la télécharger et l’installer. Plus précisément, il semble que le problème ne concerne que les utilisateurs de Mac avec les puces M1, M1 Pro et M1 Max.

Les utilisateurs signalent que la mise à jour n’apparaît tout simplement pas dans les Préférences Système, mais le problème n’affecte pas tous les Mac M1. Certains ont même tenté d’installer les dernières versions de Xcode pour forcer la mise à jour, mais la situation ne change pas, tandis que d’autres ont résolu en restaurant complètement leur Mac.

Pour le moment, il ne semble pas y avoir d’autre solution que la restauration, car le téléchargement depuis le Mac App Store plante également. Si vous avez constaté le même problème et que vous ne souhaitez pas restaurer votre Mac M1, il ne reste plus qu’à attendre un correctif d’Apple qui pourrait arriver dans les prochains jours.