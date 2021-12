Parmi les nouveautés de tvOS 15.2, nous avons également de nouveaux économiseurs d’écran pour Apple TV dédiés à l’Islande et à l’Écosse.

Les nouveaux économiseurs d’écran montrent de magnifiques vols aériens au-dessus de certains endroits en Islande et en Écosse et rejoignent de nombreux autres contenus similaires déjà disponibles sur Apple TV. Au total, nous avons trois nouvelles vidéos d’Écosse et six d’Islande, pour un total de neuf ajouts aux économiseurs d’écran Apple TV.

Pour forcer le téléchargement de nouveaux économiseurs d’écran, vous pouvez accéder aux paramètres sur Apple TV et modifier la fréquence de téléchargement pour télécharger de nouvelles vidéos quotidiennement.