Depuis quelques semaines, les rumeurs se font de plus en plus intenses autour du possible nouvel iMac Pro 27 pouces. Selon le célèbre analyste Ross Young, la sortie pourrait être plus proche que jamais.

L’événement printanier habituel sera, selon Young, l’étape de lancement de ce nouvel iMac pour les professionnels. En plus de la diagonale d’écran élargie à 27 pouces par rapport aux 24 des iMac actuels, le prochain bijou d’Apple devrait intégrer un écran mini-LED similaire à celui de la gamme MacBook Pro et supportera la technologie ProMotion pour un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. Ce nouvel iMac devrait intégrer les mêmes puces M1 Pro et M1 Max que les modèles MacBook Pro 2021 mais pour le moment ce n’est qu’une supposition.

Bref, il est probable que ces nouveaux iMac Pro 27 pouces proposeront du matériel dans la lignée de celui de la gamme MacBook Pro, mais à cet égard il est difficile à l’heure actuelle de faire d’autres prédictions. L’analyste s’était déjà exprimé il y a quelques mois à propos de ce produit, c’est pourquoi pour le moment il suffit d’attendre le lancement officiel, si jamais il y a un lancement.