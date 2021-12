WhatsApp met en œuvre une nouvelle mesure de confidentialité qui masquera votre statut de « Dernier accès » aux comptes inconnus qui n’ont jamais discuté avec vous auparavant.

De cette façon, les inconnus ne pourront pas voir quand vous étiez en ligne pour la dernière fois sur WhatsApp ou si vous êtes actuellement en ligne. Comme indiqué par WABetaInfo (via The Verge), ce changement est déjà actif pour certains utilisateurs, mais le déploiement ne se terminera que dans les prochaines semaines.

WhatsApp lui-même a confirmé que, au choix de l’utilisateur, l’application n’affichera plus votre dernière présence en ligne sur des comptes inconnus. La société ajoute également que cela ne changera rien pour les utilisateurs qui ont enregistré votre numéro de téléphone dans leur carnet d’adresses ou qui ont déjà discuté avec vous.

« Pour améliorer la confidentialité et la sécurité de nos utilisateurs, nous rendons plus difficile pour les personnes que vous ne connaissez pas et avec lesquelles vous n’avez pas discuté de voir votre dernière présence en ligne sur WhatsApp. Cela ne changera rien entre vous et vos amis, votre famille et les entreprises que vous connaissez ou avec lesquelles vous avez déjà échangé des messages. »

En plus de cette nouvelle mesure, WhatsApp teste une nouvelle option de confidentialité qui permettra aux utilisateurs de choisir des comptes spécifiques à partir desquels masquer leur statut de « Dernier accès ».