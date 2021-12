Le responsable de la formation en gestion d’Apple, Joel Podolny, a officiellement quitté l’entreprise pour se lancer dans une nouvelle aventure dans une startup.

On ne sait actuellement pas quand Joel Podolny a quitté Apple, et nous ne connaissons pas non plus l’identité de la startup dont il fait désormais partie. Rappelons que Podolny était l’un des managers d’Apple University, l’école interne d’Apple visant à mieux former les nouvelles générations de managers.

Selon Bloomberg, l’ancien chef de la formation en gestion d’Apple a été remplacé par deux nouveaux coprésidents de l’Université Apple, qui relèveront directement de Deirdre O’Brien, responsable de la vente au détail et des ressources humaines d’Apple.

Podolny a rejoint Apple après avoir été recruté par Steve Jobs, avec l’Apple University créée début 2009. Le programme a enseigné aux cadres les valeurs de l’entreprise et la prise de décision et couvrait une grande variété de cours couvrant de nombreux aspects de l’activité d’Apple. Podolny a également été embauché pour travailler au sein de l’équipe des ressources humaines d’Apple, avant de passer à temps plein à l’Université Apple en 2014.

En octobre 2020, Podolny a écrit un article examinant le fonctionnement interne d’Apple, donnant des suggestions sur la façon dont les cadres devraient travailler et le développement de diverses entreprises Apple. L’article présentait également une initiative Jobs qui a licencié les PDG de toutes les unités commerciales en une seule journée au cours de la première année de son retour chez Apple.

Avant de rejoindre l’entreprise, Podolny a travaillé comme doyen de la Yale School of Management et comme professeur à l’Université Harvard.