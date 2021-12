Qui n’a jamais eu de problème de batterie vide à un moment de la journée ? De toute évidence tout le monde a déjà rencontré ce problème. Pour éviter cela, il existe les chargeurs solaires, comme celui qu’on vous présente aujourd’hui, le SunMoove !

Ce chargeur solaire ultracompact a été conçu par la startup parisienne Solar Brother, qui se spécialise dans la conception de solutions solaires écologiques. L’entreprise a conçu un réel allier pour tous les gros utilisateurs de smartphone, et pas seulement. En effet, le SunMoove convient à tous les types d’appareils électriques : smartphone, tablettes, appareils photo, enceinte, etc…

Solar Brother propose le SunMoove en deux versions : 6,5 et de 16 Watts. De plus, il est facilement transportable grâce à une conception qui lui permet de se replier sur lui-même, en vue de se glisser tout simplement au fond d’un sac. On notera également que le SunMoove est également extrêmement léger, en plus d’être waterproof ! En clair, il est capable de vous accompagner partout où vous irez, même dans les endroits les plus inattendus (en montagne, mer ou camping).

Comme le précise Solar Brother, le SunMoove dispose de cellules plus puissantes que les conventionnelles, en mesure de fournir une production d’énergie 25 à 35% plus puissante. Ce n’est pas rien !

« Les panneaux solaires convertissent la lumière solaire directement en une tension électrique de 5 V, et l’énergie produite recharge instantanément l’appareil électrique. Une LED, témoin de charge, intégrée au panneau solaire permet de veiller au bon chargement de l’appareil. »

Dans le pack du SunMoove, vous trouverez également tout le nécessaire pour recharger votre appareil. Il y a un câble multi-fonctions : USB-C, Micro USB et Lightning, vers USB (à connecter sur le SunMoove). Concrètement, tous les appareils pourront profiter de la recharge solaire !