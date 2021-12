Le département américain du travail a ouvert une enquête contre Apple pour des représailles présumées sur le lieu de travail.

Le département américain du travail n’a pas fourni de détails sur l’enquête, mais le Financial Times affirme que l’ancienne employée d’Apple, Ashley Gjovik, a reçu une lettre le 10 décembre confirmant l’enquête. Gjovik a été licenciée d’Apple en septembre pour avoir prétendument divulgué des informations confidentielles. Gjovik s’est plainte à plusieurs reprises sur Twitter du harcèlement continu et des conditions de travail dangereuses chez Apple, et a toujours dit qu’elle avait été licenciée sous un faux prétexte.

Apple a déclaré au Financial Times qu’elle était « profondément déterminée à créer et à maintenir un environnement de travail positif et inclusif ». La société a également déclaré qu’elle prenait « toutes les préoccupations au sérieux » et enquêtait de manière approfondie sur la plainte.

Ces dernières semaines, plusieurs salariés d’Apple ont critiqué les conditions de travail et ont fait part de leurs frustrations grâce au groupe #AppleToo.

En septembre, Deirdre O’Brien, responsable de la vente au détail et des ressources humaines d’Apple, a encouragé les employés qui avaient du mal à parler à leurs supérieurs pour aider l’entreprise à enquêter sur chaque plainte.