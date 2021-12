Apple TV+ a sorti la bande-annonce de la troisième saison de Servant, une série d’horreur-thriller écrite par Tony Basgallop et produite par M. Night Shyamalan.

Servant a été l’une des premières séries à faire ses débuts sur TV+ en 2019, connaissant immédiatement un excellent succès public et critique. L’histoire entière durera quarante épisodes, donc avec les dix de la troisième saison, nous approchons de la fin.

Servant est une série de thrillers et d’horreur se déroulant à Philadelphie. Tout semble normal : une famille aisée, une belle maison, un petit garçon, une nouvelle nounou. Mais on découvrira bientôt que tout n’est pas comme il y paraît. Les deux protagonistes sont interprétés par Lauren Ambrose et Toby Kebbell. Rupert Grint incarne le beau-frère de Sean, Julian Pearce.

Les premiers épisodes de la troisième saison de Servant seront disponibles à partir du 21 janvier 2022. En attendant, vous pouvez découvrir la bande-annonce officielle ci-dessous :