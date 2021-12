MusicMatch est une nouvelle application pour iPhone et iPad qui transforme les liens Spotify pour leur permettre d’être ouverts sur Apple Music, et vice versa.

Si vos amis utilisent Spotify et partagent des liens de chansons sur WhatsApp ou d’autres plateformes, vous pouvez désormais les ouvrir en toute sécurité même si vous êtes abonné à Apple Music. Lorsque vous recevez un lien vers une chanson, un album ou un artiste, il vous suffit de le copier dans le presse-papiers et d’ouvrir MusicMatch, afin que l’application Apple Music s’ouvre (ou vice versa, si vous recevez un lien Apple Music et utilisez Spotify).

De plus, en installant l’extension appropriée pour Safari, vous n’aurez même pas besoin de copier le lien et d’ouvrir l’application MusicMatch, puisqu’il vous suffit de cliquer sur le lien reçu et de l’ouvrir. Pour le moment, l’extension ne fonctionne qu’à partir de liens Spotify vers Apple Music, et non l’inverse.

L’application est disponible gratuitement sur l’App Store et résoudra de nombreux problèmes d’incompatibilité avec vos amis !