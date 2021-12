Tim Cook a confirmé qu’Apple ferait une série de dons pour soutenir les efforts des secours après qu’une série de tornades aient dévasté des parties du sud et du Midwest des États-Unis.

Comme cela arrive souvent lors d’urgences majeures, Apple fournira une aide financière et d’autres ressources aux secours et aux populations locales, comme l’a confirmé le PDG Tim Cook lui-même sur Twitter.

« Nos cœurs sont avec tous ceux qui sont touchés par le climat dévastateur et les tornades dans le Sud et le Midwest. Apple fera un don pour soutenir les secours sur le terrain. »

Entre vendredi et samedi, plus de 30 tornades ont frappé au moins six États américains, causant des dégâts importants dans l’Arkansas, l’Illinois, le Kentucky, le Missouri, le Mississippi et le Tennessee. En plus des dégâts causés aux bâtiments et aux choses, le bilan a déjà dépassé les 80 victimes. L’une des plus durement touchées a été l’usine de bougies Mayfield Consumer Products dans le Kentucky vendredi soir, avec environ 110 personnes à l’intérieur lorsque la tornade a frappé, dont beaucoup sont toujours portées disparues.

Apple n’a pas indiqué combien il va donner et quelles autres activités elle mènera pour soutenir les sauveteurs.