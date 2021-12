L’itinérance des téléphones portables restera gratuite au sein de l’Union européenne au moins jusqu’en 2032, comme l’a confirmé aujourd’hui la Commission européenne.

La Commission a déclaré qu’un accord politique avait été conclu entre les États membres et le Parlement européen pour prolonger l’itinérance gratuite jusqu’en 2032. Dans un communiqué de presse annonçant l’accord, la Commission européenne explique quelques détails :

« Les citoyens pourront appeler, envoyer des SMS et utiliser des données mobiles tout en voyageant au sein de l’UE sans frais supplémentaires et avec la même qualité qu’à la maison ; ils auront un meilleur accès aux communications d’urgence, où qu’ils se trouvent en Europe ; et auront droit à un remboursement lorsqu’un service qu’ils utilisent en itinérance pourrait entraîner des frais supplémentaires imprévus. Le règlement entrera en vigueur le 1er juillet 2022. »

Avant 2017, les citoyens européens qui se rendaient dans d’autres pays de l’UE pour leurs loisirs ou pour le travail étaient contraints d’activer des offres ad hoc afin de ne pas risquer de se retrouver avec des factures exorbitantes. Depuis, la Commission européenne a décidé d’activer l’itinérance gratuite, afin de permettre aux citoyens de profiter des forfaits locaux même en voyage.

La plupart des tarifs téléphoniques incluent les appels et SMS en roaming, ainsi qu’une certaine quantité de données également en 5G.