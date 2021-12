Selon des sources du secteur citées par DigiTimes, plusieurs fournisseurs de composants de la chaîne d’approvisionnement d’Apple se préparent à la livraison d’un iPhone SE de troisième génération, attendue au premier semestre 2022.

De l’aperçu du rapport complet, il ressort que les fournisseurs de VCM (moving coil motor) n’ont subi aucune réduction des commandes pour les nouveaux iPhone et il en va de même pour les autres fournisseurs de composants. De plus, ils se préparent pour les expéditions de la prochaine génération de la série iPhone SE d’Apple dont le lancement est prévu au premier semestre 2022.

Plus tôt cette semaine, l’analyste Apple Ming-Chi Kuo a déclaré que le nouvel iPhone SE comportera à nouveau un écran de 4,7 pouces et 3 Go de RAM, tout comme le modèle actuel, et devrait également conserver un bouton Home Touch ID et des bords assez épais. De plus, Kuo a précédemment déclaré que l’appareil prendrait en charge la 5G et un processeur plus rapide, probablement la puce A15 présente dans les modèles d’iPhone 13 et le dernier iPad mini.

Selon le cabinet d’études taïwanais TrendForce, le nouvel iPhone SE sortira au premier trimestre 2022. On peut s’attendre à ce que l’appareil soit annoncé par Apple d’ici la fin mars.

Ce devrait être le dernier modèle de la série SE à adopter le même design que l’iPhone 8. En fait, un nouveau modèle devrait être lancé en 2023 qui présentera un design basé sur l’iPhone XR, il aura donc un plus grand et 4 Go de RAM.

Que pensez-vous de cet iPhone SE de troisième génération ?