Environ un an après la sortie officielle d’Apple Music sur Google Home et Nest, Apple procède enfin à l’élargissement de la gamme de pays disponibles.

Apple Music pour Google Home et Nest arrive officiellement aujourd’hui dans cinq nouveaux pays. L’Australie, le Canada, l’Inde, le Mexique et la Corée du Sud rejoignent les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne et le Japon. Pour activer Apple Music sur les appareils Google, vous devez ouvrir l’application Google Home, accéder aux paramètres, puis accéder au sous-menu Musique.

Au sein de ce menu, il sera alors nécessaire de connecter votre compte Apple Music pour procéder à l’écoute de votre musique préférée. Rappelons que sur Google Nest et Home, vous pouvez choisir entre différents services de musique tels que YouTube Music, Spotify, Pandora, Deezer et iHeartRadio. Utilisez-vous un appareil de marque Google ?