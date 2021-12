Apple a fait l’objet d’un procès alléguant que tous les modèles d’Apple Watch fabriqués à ce jour sont « dangereux », car les appareils manquent d’espace interne pour accueillir une batterie bombée.

La plainte a été déposée jeudi devant le tribunal fédéral de Californie. Le recours collectif prétend que l’Apple Watch présente un « risque de sécurité non divulgué et déraisonnablement dangereux ». Le procès nomme tous les modèles produits, de la première Apple Watch jusqu’à l’Apple Watch Series 6. Plus précisément, il est dénoncé que l’Apple Watch manquerait de toute « solution thermique ou autre pour prévenir et/ou atténuer le danger de la montre. l’écran se détache, se brise ou se fissure en raison d’un espace insuffisant alloué à l’intérieur de l’appareil pour la batterie au lithium-oxyde de cobalt de forme rectangulaire chargée électromagnétiquement ».

Les Apple Watch peuvent être dangereuses

La plainte prétend que le manque d’espace pourrait causer de graves problèmes de sécurité lorsque la batterie gonfle soudainement. Un tel scénario pourrait exercer une pression vers le haut sur l’écran, le faisant se détacher de l’Apple Watch et le casser, « exposant ses bords acérés comme des rasoirs » aux utilisateurs.

Autrement dit, le défaut de fabrication n’est pas le fait que les batteries lithium-ion pourraient gonfler. La plainte conteste le fait qu’il n’y a pas assez d’espace à l’intérieur de l’appareil, ou d’un autre mécanisme d’atténuation, pour se protéger contre le gonflement de la batterie. De plus, il est affirmé qu’Apple a sciemment produit des modèles d’Apple Watch avec ce problème de sécurité.

La plainte nomme une poignée de plaignants qui ont eu des problèmes de gonflement de la batterie sur leurs Watch. La plainte, qui nécessite un procès devant jury, demande des dommages-intérêts pour les plaignants et les membres du recours collectif, ainsi que la divulgation de la « nature défectueuse de la montre ». Des cas similaires ont été présentés dans le passé concernant les batteries d’iPhone et aucun n’a pris fin en faveur du déposant.