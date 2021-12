Semaine de renouvellement pour Apple TV+. Après l’annonce de la troisième saison de « Truth Be Told », place à la nouvelle série « Invasion ».

Apple a annoncé aujourd’hui avoir renouvelé la série de science-fiction « Invasion » pour une deuxième saison. Le service de streaming a renouvelé la série avant la fin officielle de la première saison. L’annonce d’aujourd’hui comprend également la date de diffusion du dernier épisode de la première saison, qui est le vendredi 10 janvier 2021.

« Invasion » est une série créée par les nominés aux Oscars et Emmy Simon Kinberg (The Martian) et David Weil (Hunters). Kinberg lui-même a commenté le renouvellement de la série :

« Je suis profondément reconnaissant à Apple pour son soutien à chaque étape du processus et pour nous avoir fait confiance pour créer une histoire d’invasion extraterrestre profondément humaine et émotionnelle. Et surtout je remercie nos fantastiques fans, sans qui nous n’aurions pas cette opportunité de continuer. Je suis super excité par ce que nous prévoyons pour la saison 2, élargir notre univers de la manière la plus intime et la plus épique. »

« Invasion » raconte l’histoire d’une invasion extraterrestre vue sous différents angles à travers le monde. Le casting comprend Sam Neill (Jurassic Park), Shamier Anderson (Bruised, Awake) avec Neill, Golshifteh Farahani (Tyler Rake – Extraction), Firas Nassar (Frauda) et Shioli Kutsuna (Deadpool 2). Pour rappel, la première saison se compose de 10 épisodes.