Hans Zimmer, l’un des compositeurs les plus respectés dans le monde du cinéma et au-delà, s’est adressé aux micros de Zane Lowe. Pas seulement des questions personnelles sur sa carrière, mais de nombreuses petites curiosités concernant la technologie et même l’audio spatial.

Le compositeur semble avoir apprécié cette nouvelle technologie Apple, une technologie qui plonge l’auditeur dans le son d’une toute nouvelle manière. Zimmer a révélé qu’il n’écoutait jamais ses bandes sonores avec cette technologie, car elles sont destinées à une écoute stéréo. Cependant, pendant la pandémie, Zimmer a reçu en cadeau de Jony Ive une paire d’écouteurs avec une petite note écrite. La première expérience de Zimmer avec l’audio spatial, en utilisant évidemment ces écouteurs, a laissé le compositeur enthousiasmé par la technologie. Lorsqu’il a contacté ses amis Dolby, Zimmer a révélé qu’il utilisait de mystérieux écouteurs qui n’existent pas encore.

Sans références précises, force est de constater que les écouteurs en question sont les AirPods Max, présentés il y a maintenant un an. Vous pouvez écouter l’intégralité de l’interview sur Podcast.