De nouvelles confirmations arrivent sur le grand succès des Mac Apple Silicon Mac dans l’environnement du travail.

Jamf, qui fabrique une variété d’outils de gestion pour Mac, iPhone et iPad pour les entreprises, affirme avoir aidé à distribuer plus d’un million de Mac Apple Silicon dans les entreprises. De plus, il ajoute que 74% de ses clients ont déjà au moins un Mac de la gamme M1 pour gérer les affaires.

SAP, une société de logiciels d’entreprise, a déployé 3 500 Mac M1 à l’aide de Jamf au cours de la dernière année, les ajoutant à sa flotte totale de 30 000 Mac. Lors des tests avec des Mac avec M1, les développeurs SAP ont trouvé des résultats remarquables en termes de vitesse et de performances des applications, résultant en une augmentation de la rentabilité. Depuis que SAP a laissé le libre choix à ses employés, beaucoup ont préféré les ordinateurs Mac aux PC Windows. SAP a également distribué plus de 70 000 iPhone et 17 500 iPad avec Jamf.

Electric a enregistré une croissance de 158% du déploiement d’appareils Mac cette année, notant que la vitesse offerte par les Mac M1 est exceptionnelle et a amélioré le travail de plusieurs employés. Bartlett City Schools, un district scolaire de 8 500 étudiants et 1 100 employés juste à l’extérieur de Memphis a expédié cette année près de 6 000 Mac dotés de la technologie M1.

Ces données sont remarquables car elles montrent à quelle vitesse Apple Silicon gagne du terrain parmi les utilisateurs professionnels.