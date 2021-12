L’iMac G3 sur lequel est né le projet Wikipédia a été mis aux enchères par la maison de ventes Christie’s.

Cet ordinateur Apple couleur fraise était l’ordinateur personnel de Jimmy Wales, le co-fondateur de la célèbre encyclopédie en ligne. C’est sur cet iMac G3 qu’a été développé le projet Wikipédia, avant le lancement du site le 15 janvier 2001. Lorsque l’iMac est devenu obsolète, il a fini dans la chambre de la fille de Wales, avant d’être rangé dans sa boite d’origine, qui fait aussi partie du lot de la vente.

En plus de l’ordinateur, il est également possible d’acquérir un NFT créé par Jimmy Wales qui « montre à quoi ressemblait Wikipédia au début et lorsqu’il a lancé sa première page, avec les mots Hello world ». En d’autres termes, une expérience interactive qui permet au propriétaire de modifier la page d’accueil iconique pour expérimenter la création de Wikipédia. La page est toujours réinitialisée grâce à un timer.

Jimmy Wales explique que cette vente aux enchères contribuera à célébrer le travail des bénévoles de Wikipédia. Les fonds récoltés contribueront à la pérennité du site, mais aussi à soutenir WTSocial, son projet de réseau social décentralisé et non commercial, exempt de publicité, de veille, de collecte d’informations et de désinformation. La vente est ouverte jusqu’au 15 décembre, avec un prix de départ de 100$ pour chacun des deux lots. Les spécialistes de Christie’s espèrent toutefois qu’il pourra atteindre « des centaines de milliers de dollars ».