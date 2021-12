L’App Store d’Apple continue de gagner presque le double de Google Play, comme le confirment les nouvelles données publiées par Sensor Tower.

En 2021, les consommateurs ont dépensé 133 milliards de dollars dans le monde sur les plates-formes d’applications mobiles, en hausse de 19,7% d’une année sur l’autre par rapport à 111,1 milliards de dollars en 2020.

L’App Store d’Apple a représenté 85,1 milliards de dollars du total, en hausse de 17,7% d’une année sur l’autre par rapport à 2020. Google Play a enregistré un chiffre d’affaires de 47,9 milliards de dollars, en hausse de 23,5% d’une année sur l’autre. Les dépenses mondiales consacrées aux jeux augmentent également, atteignant 89,6 milliards de dollars en 2021, soit une augmentation de 12,6 % sur un an. Cette catégorie représente 78% des revenus sur Google Play et 61% de ceux sur l’App Store.

TikTok est confirmé comme l’application avec les revenus les plus élevés en 2021, avec un total attendu de 3,8 milliards de dollars d’ici la fin de l’année. YouTube se classe deuxième en termes de revenus globaux, tandis que le jeu le plus rentable est « Honor of Kings ». Sur le Google Play Store, l’application qui a le plus gagné en 2021 était Google One.

Quant aux applications les plus téléchargées sur les deux plateformes, on retrouve TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger.