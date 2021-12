Quels sont les meilleurs jeux pour l’iPhone ? Que vous soyez un fan d’Apple ou que vous veniez d’acheter votre premier appareil, il y a de fortes chances que vous vous soyez posé cette question à un moment ou à un autre. Vous êtes au bon endroit car Catherine Morel, auteur et rédactrice web du projet Frcasinospot, a rassemblé une excellente sélection des meilleurs jeux iPhone. De plus, elle a classé ces jeux en fonction du nombre d’avis reçus sur app store.

Pour vous aider à trouver un jeu que vous aimez particulièrement, Catherine a exclu tous les jeux payants de la liste originale. Cela signifie que vous pouvez jouer à n’importe lequel de ces jeux pour iOS presque immédiatement après avoir lu la brève critique du jeu. Il suffit de trouver le jeu dans App Store et de l’installer sur votre gadget. Maintenant, sans plus attendre, passons à notre liste des meilleurs jeux gratuits iPhone.

17. MARVEL FUTURE REVOLUTION

Nombre d’évaluations – 39500

Note moyenne – 4.7

Ce jeu est sorti récemment, en novembre 2021. Mais il pourrait définitivement être l’un des meilleurs jeux iOS en 2022. Marvel Future Revolution est le jeu mobile que tous les fans de Marvel méritent. Non seulement il présente les personnages préférés des fans issus de différentes franchises, comme les Gardiens de la Galaxie, X-Men, Spider-Man et les Avengers, mais il offre également la possibilité de créer vos propres héros.

16. OLD SCHOOL RUNESCAPE

Nombre d’évaluations – 57500

Note moyenne – 4.8

L’un des plus anciens MMORPG du moment reste le meilleur sur mobile. Old School RuneScape est un portage direct de l’original sur PC qui partage les mêmes serveurs. Vous pouvez participer au JcJ dans le confort de votre bureau avant de vous détendre et de faire un peu de minage sur votre téléphone dans le canapé, le tout sur le même compte sans perdre la moindre progression.

15. ASPHALT 9 : LEGENDS

Nombre d’évaluations – 111100

Note moyenne – 4.7

Asphalt 9 : Legends est l’un des meilleurs jeux de course de tous les temps sur mobile, qui emprunte généreusement à Burnout. Il est visuellement magnifique et dispose même d’un portage Switch.

14. GARENA FREE FIRE

Nombre d’évaluations – 177400

Note moyenne – 3.9

Vous avez certainement déjà entendu parler de Fortnite, PUBG Mobile ou Call of Duty Mobile, mais Garena Free Fire est l’un des plus grands battle royales sur mobile, et il vaut la peine d’être découvert.

13. BIG FISH CASINO: SLOTS

Nombre d’évaluations – 196100

Note moyenne – 4.6

Lorsqu’un utilisateur télécharge l’application Big Fish Casino et la lance, il obtient immédiatement 100 000 jetons gratuits. Cela lui permet de jouer sans fin aux machines à sous, à la roulette, au poker et à d’autres jeux. Et les jeux eux-mêmes sont très nombreux. Il y a des tonnes de machines à sous, notamment Flaming 7’s, Jackpot City Deluxe, Raging Reels, et bien d’autres. Les joueurs adultes peuvent essayer de jouer à des jeux de casino dans des casinos en ligne vérifiés.

12. MOBILE LEGENDS

Nombre d’évaluations – 209800

Note moyenne – 4.6

Ce MOBA a été conçu pour iOS, et ça se voit. Grâce à une grande variété de touches rationalisées ici et là, comme d’excellentes commandes tactiles, beaucoup d’automatisation et une convivialité pour les appareils bas de gamme, il n’y a aucune raison de ne pas se plonger dans Mobile Legends.

11. GENSHIN IMPACT

Nombre d’évaluations – 298000

Note moyenne – 4.3

Nouveau venu sur la scène mobile, Genshin Impact a prouvé que les opposants avaient tort et qu’un véritable titre de qualité console était possible sur mobile. Il est époustouflant, avec un tas de personnages à collectionner, un vaste monde à explorer et beaucoup de plaisir à s’amuser.

10. RAID: SHADOW LEGENDS

Nombre d’évaluations – 356400

Note moyenne – 4.7

Si vous aimez les jeux mobiles, vous avez probablement entendu parler de Raid : Shadow Legends, si vous n’y avez pas joué. C’est un véritable mastodonte, et pour cause. Il est époustouflant, propose une multitude de contenus à parcourir et de héros à débloquer, et vous pouvez faire tout cela avec des amis en multijoueur.

9. COIN MASTER

Nombre d’évaluations – 418500

Note moyenne – 4.7

Ceux qui recherchent un jeu d’oisiveté décontracté qui ne vous demande pas beaucoup de temps mais qui vous donne quand même un sentiment de réussite ne devraient pas chercher plus loin que Coin Master. Il vous suffit de vous connecter toutes les quelques heures, de tourner pour obtenir des pièces et d’autres récompenses, puis d’améliorer votre ville. De temps en temps, si les dieux du jeu sont cléments, vous aurez l’occasion d’attaquer ou de faire un raid sur le village d’un adversaire, ce qui vous permettra de gagner plus de pièces.

8. AFK ARENA

Nombre d’évaluations – 438600

Note moyenne – 4.7

AFK Arena est le roi des gachas, ce qui est un véritable exploit si l’on considère qu’il n’emprunte pas à une propriété intellectuelle à succès comme beaucoup de ses frères et sœurs de genre. Cela est dû à la mécanique free-to-play très équitable du développeur Lilith.

7. CANDY CRUSH SODA SAGA

Nombre d’évaluations – 515400

Note moyenne – 4.7

Si vous avez un certain âge, votre première rencontre avec les iPhone jeux a probablement été Candy Crush. Il fut un temps où tout le monde était accro à ce jeu, et il est facile de comprendre pourquoi. Écraser les bonbons est si satisfaisant et vous donne l’impression d’être un génie. Quoi qu’il en soit, Candy Crush Soda Saga est l’une des entrées les plus récentes et vaut bien un coup d’œil.

6. AMONG US

Nombre d’évaluations – 649600

Note moyenne – 4.1

Grâce à une fermeture près de chez vous, Among Us a explosé cette année. Il s’agit d’une expérience multijoueur quasi-parfaite à laquelle vous pouvez jouer sur une variété de plateformes différentes.

5. MARIO KART TOUR

Nombre d’évaluations – 938600

Note moyenne – 4.7

Mario Kart Tour est le meilleur jeu mobile de Nintendo à ce jour, offrant une version tactile solide du jeu de course classique. En utilisant un seul pouce ou doigt, vous dériverez sur une variété de parcours reconnaissables, en utilisant des objets pour prendre le dessus sur vos ennemis.

4. PUBG MOBILE

Nombre d’évaluations – 1311703

Note moyenne – 4.3

Si vous cherchez un jeu mobile pour jouer avec des amis, ne cherchez pas plus loin que PUBG Mobile. Ce jeu de tir multijoueur vous permet de jouer avec un ou plusieurs amis à travers une grande variété de modes de jeu, et fournit une version assez complète des fonctionnalités du jeu de tir de bataille royale à succès, avec une rationalisation pour le petit écran.

3. SUBWAY SURFERS

Nombre d’évaluations – 1411947

Note moyenne – 4.6

L’un des plus grands jeux iPhone de tous les temps a dominé l’espace des endless runners sur mobile, engendrant même sa série animée. Nous faisons bien sûr référence à Subway Surfers, le runner sans fin de longue date et ridiculement coloré qui vous emmène à travers le monde.

2. CLASH ROYALE

Nombre d’évaluations – 1950937

Note moyenne – 4.6

Clash Royale est un jeu de cartes comme Hearthstone mais présenté dans un format visuel. Vous créez toujours un deck et jouez des cartes sur un champ de bataille, mais les cartes prennent vie et s’affrontent comme dans un STR traditionnel. C’est un jeu diaboliquement addictif qui représente un défi de taille.

1. ROBLOX

Nombre d’évaluations – 6386561

Note moyenne – 4.6

Vous préférez créer vos jeux plutôt que d’y jouer ? Roblox aimerait vous en parler. Ce créateur de jeux/espace communautaire vous permet de créer votre avatar personnalisable et de vous déchaîner, en rejoignant vos amis dans des jeux et en créant les vôtres.

Conclusion

En fait, cette liste de jeux IOS est loin d’être complète. Mais nous pouvons définitivement noter que ces jeux ont une énorme popularité parmi les utilisateurs. Nous espérons qu’au final, cet article vous aidera à passer beaucoup de temps fasciné par le gameplay.