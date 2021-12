Selon le très connu analyste Ming-Chi Kuo, les AirPod Pro 2 pourraient être lancés au cours du quatrième trimestre 2022.

Kuo indique donc que la deuxième génération d’AirPods Pro‌ sera lancée au dernier trimestre 2022. Plusieurs rapports antérieurs ont suggéré un lancement l’année prochaine, mais l’analyste a précisé une date plus certaine en parlant de la fin de l’année. Il est donc probable que les AirPods Pro 2 soient présentés soit avec l’iPhone 14, soit lors de l’événement d’octobre/novembre dédié à d’autres nouveautés.

Les AirPods Pro 2 devraient présenter un design entièrement repensé, avec la suppression de la tige et un look similaire au Beats Fit Pro, ainsi que de nouveaux capteurs pour la surveillance de la santé et une nouvelle puce qui améliorera la connexion avec divers appareils Apple.