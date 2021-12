Google a ajouté la possibilité de rejoindre des appels vocaux et vidéo Google Chat en tête-à-tête à partir de l’application Gmail. Si vous n’avez pas encore reçu la fonctionnalité, ce n’est qu’une question de temps.

Jusqu’à présent, il était possible de passer des appels vidéo depuis l’application Gmail sur iOS et Android, mais ensuite l’appel était pratiquement effectué dans Google Meet et cela rendait la fonction vraiment lourde et peu l’ont utilisé jusqu’à présent.

Dans un avenir proche, les utilisateurs pourront appuyer sur les nouvelles icônes de téléphone et de vidéo qui apparaissent dans le coin supérieur droit des écrans de discussion individuels dans la section Google Chat de l’application.

De plus, les utilisateurs qui initient un appel depuis l’application Google Chat seront désormais redirigés vers l’application Gmail, soulignant l’intention de Google de mettre l’application Gmail au centre de ses plateformes de communication. Ce qui, à notre avis, est un excellent gadget de Google. Pourquoi avoir mille applis si l’on peut regrouper plusieurs fonctions et faciliter la vie des utilisateurs ?

La fonction d’appels visio sur Gmail sera disponible à partir du 6 décembre pour tous ceux qui possèdent un Google Workspace, G Suite ou un compte Google personnel.

GMail est une application à fort potentiel, toujours fonctionnelle et au design extrêmement raffiné. À tel point que même de nombreux utilisateurs d’iOS la préfèrent à l’application Apple Mail classique. L’avez-vous déjà essayé ou vous êtes-vous toujours « limité » à l’utilisation de la proposition Apple par défaut ?

En cas de doute, nous vous conseillons de la télécharger, c’est gratuit, vous pouvez la trouver sur l’App Store.