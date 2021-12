Le ministère américain de la Justice enquête sur Apple pour des problèmes antitrust, et l’application Roblox joue un rôle central pour les procureurs qu’ils tentent de rassembler dans l’affaire.

Comme le rapporte The Information, les enquêteurs recherchent des situations dans lesquelles Apple a appliqué des règles incohérentes aux développeurs sur l’App Store, et apparemment Roblox intègre des fonctionnalités non autorisées dans d’autres applications. Pour les non-initiés, Roblox est une plateforme de jeu en ligne qui permet à ses utilisateurs de jouer et de programmer des titres qui peuvent être joués avec et par d’autres personnes.

Les utilisateurs de Roblox peuvent créer une variété de mini-jeux accessibles dans l’application principale et pour cela, lors du procès Epic contre Apple, Epic a affirmé qu’Apple avait donné à Roblox un « pass spécial » l’empêchant d’autres applications de faire quelque chose de similaire.

Epic Games a assimilé Roblox à Epic Games Store, une application qui servirait d’alternative tierce à l’App Store, permettant aux utilisateurs d’accéder aux jeux sans payer les frais d’Apple. Étant donné qu’Epic offre l’accès aux principaux jeux créés par d’autres développeurs, ce n’est cependant pas tout à fait la même chose que les jeux Roblox créés par les utilisateurs, mais cette application est désormais sous les projecteurs du ministère de la Justice.

Après avoir été poursuivi dans le cadre du procès Epic v Apple, Roblox a modifié son site Web pour préciser qu’il propose des « expériences » au lieu de « jeux », un changement apporté après que le directeur de l’App Store, Trystan Kosmynka, a expliqué que Roblox n’avait pas enfreint les règles du magasin car Apple ne considère pas le contenu Roblox comme un jeu. Kosmynka a déclaré que les expériences au sein de Roblox sont similaires à celles de Minecraft, un autre jeu dans lequel les utilisateurs peuvent créer un contenu similaire à des mini-jeux. Incidemment, l’application Roblox rapporte à Apple environ 1 million de dollars par jour grâce aux achats intégrés.

Le ministère de la Justice a examiné les détails soulevés par le procès Epic contre Apple et a récemment demandé à Roblox et à d’autres développeurs de clarifier la différence entre un jeu et une expérience. Roblox a été invité à expliquer pourquoi il avait modifié le libellé de son site Web.

Apple Arcade semble également être un sujet d’intérêt dans l’enquête, les enquêteurs demandant aux développeurs si le magasin de jeux « Apple Arcade » a rendu plus difficile la concurrence avec Apple. Le ministère de la Justice enquête également sur les plaintes selon lesquelles Apple aurait restreint l’accès aux données de localisation des utilisateurs pour les applications tierces, tout en permettant à ses applications et services un accès complet à ces informations.

Tout cela fait partie d’une enquête antitrust plus large, qui a commencé en octobre dans le but de déterminer si Apple et son App Store se livrent à un comportement antitrust. Suite à ai blocage d’Epic Games, dont on rappelle qu’il a établi que l’App Store ne représente pas un monopole, Apple a déjà accepté de permettre aux développeurs d’informer les utilisateurs de la présence d’options de paiement en dehors des applications iOS.