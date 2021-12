Les analystes confirment que la demande pour la gamme iPhone 13 est toujours élevée 12 semaines après son lancement, comme le montrent les délais de livraison qui se sont à nouveau allongés après des semaines d’interruption.

Sam Chatterjee de JP Morgan affirme que les délais de livraison des Phone 13 ont augmenté pour tous les modèles après trois semaines consécutives de disponibilité inchangée.

Au cours de la semaine 11, les délais de livraison pour l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max étaient en moyenne de 2 jours pour les modèles non Pro et de 16 jours pour les modèles Pro. En semaine 12, les délais de livraison sont passés à 5 jours pour l’iPhone 13 mini et l’iPhone 13, et à 18 jours pour les deux modèles Pro.

Il n’y a pas de changements majeurs aux États-Unis, alors que les délais de livraison ont augmenté notamment au Royaume-Uni, en Allemagne et en Chine. Les données confirment donc un intérêt croissant des utilisateurs chinois pour la gamme iPhone 13.

Les analystes n’attendent pas de ralentissement d’ici la fin de l’année, étant donné que de nombreuses personnes se donneront ou offriront un iPhone 13. Le seul doute concerne la disponibilité des composants, mais pour l’instant Apple gère mieux la situation en limitant les ralentissements dans les livraisons.