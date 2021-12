Apple a annoncé un partenariat avec les Boys & Girls Clubs of America pour lancer un nouveau programme conçu pour étendre la disponibilité des cours Tout le monde peut coder.

À l’occasion de l’IT Education Week, l’entreprise annonce que les enfants et adolescents des Boys & Girls Clubs pourront interagir avec les cours de programmation à l’aide d’un iPad et les cours Apple Everyone Can Code. Les étudiants auront la possibilité de créer et collaborer sur des éléments liés à la conception et au développement d’applications, mais aussi à la résolution créative de problèmes.

Le nouveau programme sera initialement déployé dans 10 villes américaines, mais s’étendra ensuite à d’autres États.

« Chez Apple, nous pensons que l’éducation est une force pour l’équité et que tous les étudiants devraient avoir la possibilité d’explorer et de développer des compétences en programmation pour leur avenir », a déclaré Lisa Jackson, vice-présidente de l’environnement, de la politique et des initiatives sociales d’Apple. « En collaboration avec les Boys & Girls Clubs of America, nous avons déjà offert à des milliers d’étudiants des expériences technologiques innovantes et nous sommes ravis d’étendre notre partenariat pour proposer des programmes avec Swift à davantage de communautés à travers le pays ».