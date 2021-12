Apple a travaillé dur pour optimiser et améliorer les options d’accessibilité sur Apple Watch, rendant ainsi le produit utilisable même par les personnes handicapées. Mais comment fonctionnent ces gestes ? Une nouvelle vidéo d’Apple nous montre ces fonctionnalités.

Avec Apple Watch SE. Apple Watch Series 6 et Series 7, la société a travaillé dur pour apporter une nouvelle expérience simplifiée avec watchOS 8 afin d’aider les personnes handicapées à utiliser leur appareil de manière plus simple et plus fonctionnelle. Apple a décidé de donner une grande importance à ces fonctionnalités à travers une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube.

Dans la vidéo, nous pouvons voir la protagoniste utiliser son appareil à travers des mouvements spécifiques avec son poignet ou ses doigts. Un moyen beaucoup plus simple pour ceux qui, comme le protagoniste, auraient beaucoup de mal à utiliser l’appareil. Apple a souvent montré une grande attention à la question de l’accessibilité, ce qui lui a permis d’être récompensé par la FCC précisément pour les fonctionnalités d’accessibilité introduites sur iOS 14.

Nous espérons que ces fonctionnalités permettront bientôt à un plus grand nombre de personnes d’utiliser des appareils électroniques plus facilement.