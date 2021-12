Niantic vient de déployer une nouvelle mise à jour pour le jeu Pokémon GO, et l’une des nouvelles fonctionnalités introduites sur iOS permettra au jeu de fonctionner à des fréquences d’images plus élevées.

The Verge a découvert l’introduction d’une nouvelle option qui vous permet de « déverrouiller le taux de rafraîchissement natif de votre appareil pour des FPS plus élevés ». Cela n’est pas explicitement indiqué dans le journal des modifications de l’application et fait probablement partie des « diverses améliorations » répertoriées par le développeur. De plus, l’option est désactivée par défaut, vous devrez donc la trouver dans les paramètres si vous souhaitez profiter de cette fonctionnalité.

Pokémon Go était auparavant limité à 30 ips sur iOS – les joueurs ont dû utiliser des solutions de contournement pour exécuter leurs jeux à 60 ips, mais les nouveaux iPhone sont capables de prendre en charge plus d’images par seconde. L’iPhone 13 Pro, par exemple, a un écran à taux de rafraîchissement de 120 Hz. The Verge affirme que l’activation de la fonctionnalité rend l’expérience de jeu bien meilleure et a rendu le jeu beaucoup plus réactif en général. Il est clair qu’il est très probable que Niantic entend tirer le meilleur parti des qualités des nouveaux iPhones, mais l’option est également accessible sur les modèles précédents.

Vous pouvez trouver la nouvelle fonctionnalité dans les paramètres avancés du jeu, qui affichera l’entrée « taux de rafraîchissement natif » à activer.