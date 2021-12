Pour tous les gamers les plus aguerris, trois gloires incontestées du panorama NEO GEO sont de retour sur l’App Store : Samurai Showdown, Alpha Mission II et Metal Slug 5.

SNK, en collaboration avec Hamster Corporation, a enfin lancé ces trois titres NEO GEO historiques sur l’App Store. Les plus nostalgiques auront hâte de mettre la main sur ces trois joyaux du passé, adéquatement revisités et adaptés aux appareils mobiles modernes. L’équipe de développement a ajouté une fonction de sauvegarde/chargement rapide et une fonction de personnalisation du pad virtuel pour rendre vos sessions de jeu moins fatigantes.

Samurai Showdown, Alpha Mission II et Metal Slug 5 sont disponibles au prix de 3,99 euros unité, un prix qui vous garantira une expérience complète sans surprises. Tous les titres nécessitent iOS 11 ou une version ultérieure. Êtes-vous prêt à dépoussiérer ces vieilles gloires et à plonger dans le passé ? Ces trois chefs-d’œuvre vous attendent sur l’App Store.

› Samurai Showdown – 3,99 €

› Alpha Mission II – 3,99 €

› Metal Slug 5 – 3,99 €