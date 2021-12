2022 s’annonce comme une année très riche pour Apple, au cours de laquelle plusieurs nouveautés seront annoncées, dont un nouveau Mac Pro, Apple AR et VR, et un iPad Pro avec recharge sans fil.

Dans la newsletter « Power On » de Bloomberg, Mark Gurman propose ce qu’Apple devrait annoncer en 2022, après ce qu’il qualifie d' »année modeste pour les sorties de produits Apple ». Parmi les nouveautés annoncées par Gurman figure le casque AR d’Apple, un produit dont on parle depuis un certain temps déjà et qui marquera également un début absolu pour Apple dans cette catégorie de produits.

Selon Gurman, le produit devrait se concentrer principalement sur les jeux, mais confirme également qu’il utilisera plus de processeurs, un système de refroidissement, des écrans haute résolution et son propre App Store. De plus, Apple devrait travailler avec divers partenaires médias pour créer du contenu multimédia VR et inclure une expérience de type VR FaceTime.

Les autres produits attendus par Gurman semblent assez « banals » mais toujours intéressants. D’après ce qui est ressorti, on peut s’attendre à un iPad Pro reconditionné avec recharge sans fil. Déjà en juin dernier, certains rapports indiquaient un design en verre pour l’iPad Pro qui permettrait l’utilisation de la recharge sans fil. Il devrait y avoir un nouvel iPhone SE avec connectivité 5G, l’iPhone 14, trois modèles d’Apple Watch, dont une nouvelle SE et une version rugged, et les nouveaux AirPods Pro.

Du côté des Mac, cependant, un renouvellement majeur est prévu pour la gamme MacBook Air avec le lancement de la puce M2, ainsi que des mises à jour pour Mac mini, un nouvel iMac de 27 pouces ou plus et le premier Mac Pro avec puce Apple Silicon.