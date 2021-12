Les abonnés au service Apple Arcade ont désormais la possibilité de jouer aux nouveaux « Oddmar + » et « Dandara : Trials of Fear + ».

Oddmar +

Oddmar lutte pour survivre dans son village et ne mérite pas une place au Valhalla. Il est boudé par ses compatriotes Vikings et doit se racheter de son potentiel gaspillé. Un jour, on lui offre la possibilité de se tester, mais à un certain prix. Ce sera à vous de le guider dans une aventure aux graphismes de style bande dessinée, qui vous plongera dans l’ambiance viking.

Vous devrez parcourir 24 niveaux dessinés à la main, avec beaucoup de puanteurs physiques et de défis de plate-forme à surmonter, également grâce à des armes et des boucliers magiques. Au cours de l’aventure, vous rencontrerez des amis et des ennemis dans des forêts magiques, des montagnes enneigées et des mines perfides.

Oddmar+ est disponible sur Apple Arcade.

Dandara : Trials of Fear+

Dandara: Trials of Fear+ est un jeu de plateforme 2D de style metroidvania mettant en vedette des créatures mystiques et une exploration avancée. Vous devrez défier la gravité en sautant du sol aux murs et au plafond, découvrir les mystères et secrets cachés dans le monde de Salt et rencontrer les nombreux personnages qui le peuplent.

Le monde de Salt est au bord de l’effondrement. Les citoyens, autrefois des esprits libres, sont maintenant opprimés et isolés. Mais tout n’est pas perdu, car au-delà des confins de cet éther de peur une héroïne, une lueur d’espoir, se lève. Dandara s’est réveillé pour apporter liberté et équilibre à ce monde sans direction.

L’édition Trials of Fear ajoute 3 nouvelles zones à explorer, un nouveau boss final, de nouveaux pouvoirs et mécanismes, de nouvelles pistes musicales et une nouvelle fin secrète, ainsi que de nombreuses améliorations de la qualité du jeu. Cette édition ajoute également un nouveau niveau au scénario et donne une nouvelle profondeur aux habitants de Salt, grâce à de nouvelles descriptions, dialogues et cinématiques pour les personnages et les environnements existants.

Dandara: Trials of Fear+ est disponible sur Apple Arcade.