Apple a informé certains employés du département d’État américain que leurs iPhone étaient la cible de l’outil de piratage créé par le groupe NSO.

Récemment, Apple a poursuivi NSO Group pour la création du logiciel espion Pegasus, capable de compromettre la sécurité des smartphones iOS et Android et de contrôler diverses informations de propriétaires sans méfiance. La société a également commencé à informer toutes les victimes d’attaques par les outils créés par le groupe NSO et utilisés par diverses agences gouvernementales à travers le monde.

Au cours de ces dernières heures, Apple a également informé certains employés du département d’État américain que leurs iPhone avaient été attaqués via Pegasus. Au moins neuf personnes ont été touchées, mais pour le moment on ne sait pas qui en était l’instigateur. En particulier, les attaques ont eu lieu ces derniers mois et ont visé des responsables américains basés en Ouganda ou traitant des affaires d’Afrique de l’Est. Cela suggère que l’outil NSO Group a été acheté par les organismes gouvernementaux ougandais.

L’affaire marque la plus grande attaque contre des responsables américains menée par le biais des outils du groupe NSO. Un porte-parole de la société israélienne a déclaré que NSO enquêtait déjà sur l’affaire et que, si tout était confirmé, elle cesserait définitivement de soutenir le client incriminé et engagerait également une action en justice. De plus, NSO travaillera avec les autorités gouvernementales américaines pour faire la lumière sur la question.

Le logiciel espion Pegasus utilise les exploits zero-day d’iMessage pour créer des logiciels espions pour les smartphones iPhone et Android, permettant aux utilisateurs de lire des messages texte et des e-mails, de surveiller les contacts et les appels, de suivre les emplacements, de collecter les mots de passe et même d’activer le microphone du smartphone pour enregistrer les conversations.