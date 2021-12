Mariah Carey revient sur Apple TV+ avec un nouveau contenu spécial dédié à Noël 2021.

Le nouveau spécial Noël de Mariah Carey nous offrira le nouveau single de Noël réalisé par le chanteur avec Khalid et Kirk Franklin, intitulé « Fall in Love at Christmas ». Le tout sera entouré d’autres chansons et artistes, dont la participation spéciale de Zane Lowe d’Apple Music.

L’événement de l’année dernière a été un énorme succès sur TV+, atteignant le sommet du contenu le plus regardé de la plate-forme au cours de la période de Noël.

D’une durée de 18 minutes, Mariah’s Christmas – The Magic Continues est désormais disponible sur Apple TV+.