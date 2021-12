La Federal Trade Commission a bloqué l’acquisition d’ARM par Nvidia pour 40 milliards de dollars, arguant que l’accord pourrait étouffer l’innovation et nuire à la concurrence sur le marché des puces.

Selon la FTC, l’accord proposé « donnerait à l’une des plus grandes sociétés de puces le contrôle de la technologie de traitement et des projets sur lesquels les sociétés rivales s’appuient pour développer leurs puces concurrentes ». La plainte de la FTC prétend que si l’accord était conclu, la nouvelle société aurait à la fois les moyens et l’incitation à étouffer l’innovation.

« Les technologies de demain dépendent de la préservation des marchés de puces de pointe concurrentiels d’aujourd’hui. Cet accord proposé fausserait les incitations d’ARM sur les marchés des puces et permettrait à la société combinée de saper injustement les concurrents de Nvidia. Le procès de la FTC devrait envoyer un signal fort que nous agirons de manière agressive pour protéger nos marchés d’infrastructures critiques contre les fusions verticales illégales qui ont des effets de grande envergure et préjudiciables sur les innovations futures. »

Cet accord entre ARM et Nvidia s’est également heurté à l’opposition d’autres fabricants de puces, dont Qualcomm. Rappelons qu’ARM appartient actuellement à la société japonaise Softbank et ne fabrique ni ne commercialise ses propres puces, car la société ne concède sous licence que des conceptions et des architectures de microprocesseurs à d’autres sociétés. Les puces Apple Silicon telles que le M1 ou celles utilisées dans les iPhone, par exemple, sont basées sur des conceptions et des architectures ARM, pour lesquelles la firme de Cupertino aurait également été indirectement intéressée par l’acquisition.

D’autres rebondissements ne sont pas exclus dans les prochains mois, Nvidia étant prête à faire appel de cette décision.