Netatmo a élargi sa gamme de produits de sécurité domestique avec le nouveau détecteur de monoxyde de carbone intelligent.

L’appareil mesure en temps réel la quantité de CO dans les différentes pièces de la maison et, en cas de détection, active automatiquement une alarme de 85 dB pour alerter les utilisateurs et leur permettre d’évacuer le domicile et de contacter immédiatement les secours. Si l’utilisateur n’est pas chez lui, il recevra une notification sur l’iPhone pour lui permettre d’intervenir rapidement.

Le Détecteur de Monoxyde de Carbone Netatmo est conforme à la réglementation européenne et bénéficie de la certification CE (EN 50291) et de la certification NF réservée aux appareils répondant à des normes de sécurité élevées.

Nous vous rappelons que le monoxyde de carbone est un gaz inodore, incolore et non irritant, qui peut être émis par des appareils à combustible mal installés ou dysfonctionnels et qui n’ont pas fait l’objet d’une révision annuelle comme les cheminées, les systèmes à gaz ou les chaudières. Un détecteur de monoxyde de carbone est donc utile dans toute pièce où se trouve un appareil à combustible tel qu’une chaudière, une cheminée, un poêle ou une cuisinière à gaz.

La solution proposée par Netatmo ne nécessite pas d’installation professionnelle et est prête à l’emploi en quelques minutes. En effet, le détecteur fonctionne sans branchement électrique et pour l’installer il suffit de le visser au mur et de télécharger l’application Home + Security. Le détecteur de monoxyde de carbone intelligent est équipé de la fonction d’auto-test qui surveille l’état du capteur de monoxyde de carbone, de la batterie et de la connexion Wi-Fi. Si l’appareil détecte une anomalie dans son fonctionnement, il en informera l’utilisateur. Le produit dispose également d’une fonction de test d’alarme, qui doit être effectuée au moins une fois par an, et d’une autonomie de 10 ans. À la fin du cycle de vie du produit, le même appareil alertera l’utilisateur pour signaler la nécessité d’acheter un nouveau détecteur de monoxyde de carbone.

Le Détecteur de Monoxyde de Carbone Netatmo Smart est disponible au prix de 98,35€. Toutes les fonctionnalités sont disponibles sans frais supplémentaires.