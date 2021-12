L’emoji aux larmes de joie est l’un des emojis les plus populaires utilisés dans le monde en 2021, selon le classement établi par le Consortium Unicode des meilleurs emojis utilisés au cours de l’année.

L’emoji 😂 représente plus de 5% de tous les emojis utilisés, suivi de près par l’emoji coeur ❤️. Parmi les autres emojis principaux en 2021 on retrouve celui qui roule avec le visage qui rit, le pouce levé, le visage qui pleure, les mains jointes, le baiser, le visage avec des coeurs, le visage avec les yeux en coeur et le smiley.

Les emojis les plus populaires n’ont pas beaucoup changé au cours des deux dernières années et, en fait, le visage riant et le cœur rouge étaient également en tête en 2019, c’était la dernière fois que le Consortium Unicode partageait des données sur les emoji.

Le Consortium Unicode a également divisé les emojis par catégorie afin de découvrir les smileys les plus utilisés parmi les emojis de personnes, symboles, vêtements, animaux, emojis de voyage, objets et emojis alimentaires, avec des graphiques de fréquence d’utilisation disponibles sur le site Web du Consortium Unicode.

Et vous, quels emojis utilisez-vous le plus souvent ?