Apple aurait informé ses fournisseurs d’un éventuel ralentissement des ventes de l’iPhone 13 pendant la période de Noël et au-delà.

Le problème n’est pas directement lié à la demande des utilisateurs, mais à la disponibilité limitée des composants nécessaires à la production de l’iPhone 13. Apple aurait donc indiqué aux fournisseurs que les demandes des utilisateurs pourraient diminuer dans les semaines à venir, car certains clients auraient décidé de ne pas acheter un appareil difficile à trouver ou avec des délais de livraison trop longs. Cela signifie que certains utilisateurs, plutôt que d’attendre un mois ou deux et d’arriver peut-être à 2022, préfèrent tenir un peu plus longtemps avec l’ancien appareil et attendre l’iPhone 14.

La société espère combler cet écart au début de l’année prochaine, car la disponibilité de l’iPhone 13 devrait s’améliorer. Bloomberg ajoute également qu’Apple a réduit ses plans de production de 10 millions d’unités pour la gamme iPhone 13, en raison de certaines contraintes de fabrication et de la pénurie mondiale de puces.