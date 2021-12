Apple a listé les applications et les jeux qui ont remporté l’App Store Award 2021, ainsi que la liste des titres les plus téléchargés de tous les temps.

Les lauréats de l’App Store Award 2021 ont été sélectionnés par l’équipe éditoriale d’Apple, les meilleures applications étant choisies pour leur qualité, leur technologie innovante, leur design créatif et leur impact culturel positif.

« Les développeurs qui ont remporté les App Store Awards en 2021 ont utilisé leur vision pour proposer les meilleures applications et jeux de l’année, suscitant la créativité et la passion de millions d’utilisateurs à travers le monde », a déclaré Tim Cook. « Des programmeurs indépendants autodidactes aux leaders de l’industrie qui créent des entreprises mondiales, ces incroyables développeurs ont innové avec la technologie Apple, et beaucoup ont contribué à favoriser le profond sentiment d’unité dont nous avions besoin cette année ».

Toca Life World, de Toca Boca, a été nommée application iPhone de l’année par Apple. Conçue pour les enfants, l’application permet aux joueurs de créer leurs propres mondes et de donner vie à leurs histoires. L’application iPad de l’année d’Apple est LumaFusion, une application de montage vidéo populaire, proposant une large gamme d’outils et d’effets pour le montage de films.

League of Legends: Wild Rift remporte le titre de Jeu iPhone de l’année grâce à son expérience en ligne, tandis que MARVEL Future Revolution a été choisi par Apple comme Jeu iPad de l’année.