Tony Fadell, souvent désigné comme le « père de l’iPod », publiera un nouveau mémoire l’année prochaine. Intitulé « Build: An Unorthodox Guide to Making Things Worth Making« , il pourrait fournir des informations intéressantes sur la création de l’iPod et plus encore.

En plus d’être souvent désigné comme le véritable créateur du premier iPod avec Steve Jobs, Fadell est également souvent considéré comme le co-inventeur de l’iPhone.

Il a rejoint Apple en 2001 et a occupé le poste de vice-président senior en charge de l’iPod. Il était également responsable du matériel et des logiciels du lecteur MP3, mais il a également travaillé sur le matériel et les logiciels de l’iPhone entre 2006 et 2008. Il a ensuite quitté Apple au milieu de la controverse sur certains bugs iOS et est passé à Nest, qu’il a cofondé, avant vendre l’entreprise à Google. Au fil des ans, Fadell a fourni un certain nombre de détails intéressants sur la création d’iPhone et d’iPod dans diverses interviews. Dans le nouveau livre, nous attendons encore plus d’histoires du temps de Fadell chez Apple.

« Tony Fadell a commencé sa carrière de 30 ans dans la Silicon Valley chez General Magic, la startup la plus influente dont personne n’a jamais entendu parler. Ensuite, il a fabriqué l’iPod et l’iPhone, a lancé Nest et a créé le Nest Learning Thermostat. Au cours de sa carrière, Tony a été l’auteur de plus de 300 brevets. Il dirige maintenant la société d’investissement et de conseil Future Shape, où il dirige la prochaine génération de startups qui vont changer le monde. »

Le nouveau livre sortira le 10 mai 2022 mais il est déjà possible de le précommander sur Amazon.