Apple a publié le bilan des podcasts les plus populaires et les plus écoutés en 2021, selon également l’équipe éditoriale de l’entreprise.

Le meilleur podcast de 2021 est « A Slight Change of Plans » de Maya Shankar, qui combine la narration avec les sciences cognitives et comportementales pour aider les auditeurs à améliorer leur vie. L’émission raconte également des histoires réelles liées à des changements résultant d’événements particuliers, tels que des familles d’accueil ou des traitements médicaux.

« Anything for Selena » de Maria Garcia a reçu le prix de « Newcomer of the Year ». L’émission explore la paternité, l’appartenance, l’identité et la langue latino-américaines à travers la narration et l’analyse culturelle.

Apple a ensuite répertorié d’autres podcasts à succès disponibles aux États-Unis.