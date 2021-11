Apple Music a annoncé les gagnants de la troisième édition des Apple Music Awards, The Weeknd remportant le titre d’artiste mondial de l’année.

Les véritables célébrations des Apple Music Awards commenceront le mardi 7 décembre avec des interviews et d’autres contenus en streaming audio et vidéo dans les applications Apple Music et Apple TV.

Apple explique que les prix « honorent les réalisations d’artistes dans cinq catégories distinctes » : artiste de l’année, auteur-compositeur de l’année, artiste révolutionnaire de l’année, meilleure chanson de l’année et meilleur album de l’année. Les gagnants ont été choisis selon un processus qui reflète à la fois la perspective éditoriale d’Apple Music et ce que les utilisateurs du monde entier ont le plus entendu.

Le prix de l’artiste de l’année a été décerné à The Weeknd, car « l’artiste a repris la musique et la culture populaires à sa manière. L’album After Hours de 2020 a rapidement dépassé le million de pré-ajout sur Apple Music ».

Breakthrough Artist of the Year, Album of the Year et Song of The Year remportés par la jeune Olivia Rodrigo pour ses œuvres « SOUR » et « drivers licence », tandis que le prix de l’auteur-compositeur de l’année est allé à H.E.R.

« Les 12 derniers mois ont été une année remarquable pour la musique et nous sommes ravis d’honorer les artistes qui façonnent la culture et se connectent avec les fans du monde entier sur Music », a déclaré Oliver Schusser, vice-président d’Apple Music et de Beats. « Cette année, nous reconnaissons également davantage d’artistes locaux, montrant au monde l’impact de musiciens extraordinairement talentueux qui font sensation à l’échelle mondiale ».

Apple a également récompensé les meilleurs artistes en Afrique et ailleurs dans le monde. Plus de détails seront partagés après le 7 décembre.