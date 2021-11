L’attente est terminée : le jeu Rocket League Sideswipe est désormais disponible sur l’App Store pour iPhone et iPad.

Avec Rocket League Sideswipe, les joueurs peuvent s’affronter dans des matchs 1v1 et 2v2 de deux minutes – environ la moitié de la taille d’un match Rocket League régulier – à la fois dans des matchs privés avec des amis et des matchs en ligne. Le jeu offre également une nouvelle perspective, montrant le terrain et les voitures dans une vue 2D à défilement latéral, différente de la vue à la troisième personne de Rocket League pour console et PC. En plus des modes 1v1 et 2v2, vous pouvez également essayer le mode Basket, le mode d’entraînement gratuit et communiquer avec vos coéquipiers et adversaires grâce aux stickers Quick Chat.

Pour ceux qui ne connaissent pas encore Rocket League, rappelez-vous qu’il s’agit d’un jeu de football très spécial, où pour déplacer le ballon et essayer de marquer des buts, il existe de vraies voitures capables de faire des cascades et d’exploiter le turbo et d’autres objets.

Rocket League Sideswipe a donc été optimisé pour les appareils mobiles à la fois dans le temps de jeu et dans les commandes de l’écran tactile, mais les mécanismes avancés ne manquent pas, les joueurs peuvent apprendre et exploiter pour grimper dans les classements. Dans le garage, Rocket League Sideswipe propose des tonnes de fonctionnalités de personnalisation de voiture comme sur les versions console et PC, ainsi qu’un système de classement en ligne pour augmenter la concurrence. Comme mentionné, le jeu propose des milliers de combinaisons de personnalisation avec des éléments tels que des voitures, des roues, des autocollants et bien plus encore.

Rocket League Sideswipe est disponible gratuitement sur l’App Store. Actuellement, le jeu est au stade de la pré-saison, mais Psyonix fait savoir que la saison 1 sera bientôt disponible.