Après les premières rumeurs de la journée, Twitter a confirmé que Jack Dorsey quittera son poste de PDG de la société et que l’actuel CTO Parag Argawal prendra sa place. Les actions de Twitter ont augmenté de plus de 10%.

Jack Dorsey restera au conseil d’administration tout au long de son mandat et quittera ensuite l’entreprise. Ce n’est pas la première fois que Dorsey quitte son poste de PDG de Twitter. Dorsey a été chef de la direction de la société jusqu’en 2008, date à laquelle il est devenu président du conseil d’administration. Puis, en 2015, il a assumé le poste de PDG par intérim lorsque Dick Costolo a démissionné. Quelques mois plus tard, Dorsey est nommé PDG permanent.

