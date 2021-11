Lors de sa visite en Alabama, le PDG d’Apple, Tim Cook, a reçu le prix Captains of Industry de l’Institute of Industrial and Systems Engineers du Samuel Ginn College of Engineering de l’Université d’Auburn.

Au cours du week-end, Tim Cook a assisté au match de football universitaire entre son université d’Auburn et l’université d’Alabama. Lors de sa visite dans la ville, le PDG d’Apple a reçu le prix « Industrial and Systems Engineers Captains » de l’Université d’Auburn elle-même, où il a obtenu son diplôme alors qu’il était jeune.

Tim Cook se rend souvent dans son ancienne université, à la fois pour des événements sportifs et d’autres rassemblements. Le prix Samuel Ginn College of Engineering de l’Université d’Auburn est la plus haute distinction de l’institut et a été décerné au PDG d’Apple avant le match Auburn / Alabama. Dans un article sur LinkedIn, l’université a publié cet article :

« Bienvenue à Tim Cook, diplômé en 1982 en tant qu’ingénieur industriel et aujourd’hui PDG d’Apple. Nous sommes honorés de remettre à Tim Cook le prix des capitaines de l’industrie de l’Institut des ingénieurs industriels et systèmes (IISE), la plus haute distinction de l’institut qui est décernée exclusivement aux chefs d’entreprise, industriels et gouvernementaux. »

Pendant son séjour à Auburn, Cook est apparu dans l’épisode de vendredi dernier de The Paul Finebaum Show sur ESPN. Dans l’interview, le PDG d’Apple a révélé qu’il avait rendu visite à l’équipe de football d’Auburn la veille du match.

« Je leur ai dit que demain est une occasion rare de créer un souvenir qui dure toute une vie et qu’il n’y a pas de meilleur souvenir ou de souvenir plus durable que ceux qui vous frappent lorsque vous faites quelque chose que vous ne devriez pas faire. Nous ne devrions pas gagner demain, mais nous pouvons gagner demain. J’ai essayé de leur laisser cet esprit, en expliquant que l’équipe de l’Alabama n’est pas l’ennemi principal. Le principal ennemi de tous les plus grands défis de la vie est la personne qui vous regarde dans le miroir, et vous devez le reconnaître. Cette petite voix dans ta tête qui te dit que tu fais à 100% alors que tu n’en fais que 90, et que tu dois l’extirper d’une manière ou d’une autre. »

Avant le match, Cook a été nommé « capitaine honoraire » du match. Pour information, l’Alabama a battu Auburn en quatrième prolongation.