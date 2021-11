2021 touche à sa fin, il est désormais temps de réfléchir aux innovations qu’Apple pourrait introduire l’année prochaine. 2022 pourrait être la bonne année pour voir un tout nouvel appareil pour Apple qui devrait enfin lancer son premier casque AR.

Mark Gurman de Bloomberg a publié sa newsletter habituelle Power On dans laquelle il rapporte qu’Apple prévoit un appareil AR pour 2022, mais cela ne signifie pas qu’il sera si facile pour les clients de mettre la main sur ce produit. Ou du moins pas à court terme. Selon le rapport, la même chose qui s’est produite avec l’iPhone, l’iPad et l’Apple Watch d’origine pourrait se produire avec cet appareil. Cela signifie qu’Apple peut l’annoncer, mais il faudra un certain temps pour que le produit soit réellement lancé sur le marché.

« Le premier casque d’Apple aura une conception complexe et coûtera cher à fabriquer, avec des objectifs interchangeables. La société devra probablement s’associer à des gouvernements du monde entier sur d’éventuels verres de prescription et à s’associer à une multitude de fabricants sur des technologies complexes que personne n’a jamais déployées auparavant. Cela prendra du temps. »

Comme le rappelle Gurman, le lancement de l’Apple Watch d’origine a pris 227 jours :

« À l’époque des débuts de l’Apple Watch, Cook, trois ans après son mandat de PDG, était sous la pression des investisseurs et des clients pour proposer une nouvelle catégorie de produits. Il était très difficile de les garder encore 200 jours. À cette occasion, cependant, le lancement en combinaison avec la gamme iPhone 6 Plus et Apple Pay a été un succès. »

L’intérêt pour le nouveau casque d’Apple s’est accru ces derniers jours alors que l’analyste Ming-Chi Kuo a également confirmé les plans d’Apple, avec un rapport sur le nouvel appareil AR de la société qui devrait être lancé au quatrième trimestre 2022. Selon Kuo, ce casque AR disposera d’un processeur « avec le même niveau de puissance de calcul que le Mac » et sa puce fera la différence face à la concurrence.