Les fans d’Apple connaissent déjà le nom de Caviar, une entreprise qui fabrique des iPhone de luxe en édition limitée depuis des années. Cette fois-ci, un iPhone 13 a été transformé en un appareil créé avec des pièces provenant d’une vraie voiture Tesla.

Le nouvel iPhone 13 Caviar Tesla Electro est disponible en modèles Pro et Pro Max, de 128 Go à 1To. La particularité de ce modèle réside dans la carrosserie, qui a été recréée de toutes pièces en utilisant des pièces d’une véritable Tesla avec revêtement en titane et PVD noir qui reprend le design des voitures électriques d’Elon Musk. Les inserts en aluminium texturé ne manquent pas.

Au dos, il y a aussi une effigie d’Elon Musk, ainsi que d’autres détails montrant l’avant des voitures Tesla et les logos Caviar et Tesla.

Il n’y a que 99 iPhone Tesla disponibles et le prix monte jusqu’à 8 400 $. Découvrez-le en video :