Il y a trois ans, Apple a pu embaucher un dirigeant de Samsung spécialisé dans le développement de batteries dans le but de fabriquer également en interne des composants pour la future Apple Car. Il y a quelques jours, le même cadre a quitté Apple pour rejoindre le groupe Volkswagen.

Soonho Ahn a rejoint Apple en 2018 en tant que responsable du développement des batteries, non seulement pour l’iPhone et l’iPad, mais aussi pour les ordinateurs portables et la future Apple Car. L’objectif était de créer en interne les batteries à utiliser sur les différents appareils, mais depuis quelques jours Ahn ne fait plus partie d’Apple.

L’ingénieur a en fait été embauché par Volkswagen, probablement pour travailler sur les futures batteries destinées aux voitures électriques. La confirmation est également venue du fabricant automobile allemand, qui travaille depuis des années sur ce type de véhicule à proposer au public.