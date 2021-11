Après Instagram et YouTube, Spotify reproduira également le style de TikTok avec un nouveau flux vertical qui montrera aux utilisateurs des vidéos musicales.

Tout comme dans TikTok, les utilisateurs pourront faire défiler rapidement les différentes vidéos verticales jusqu’à ce qu’ils trouvent celle qui les intéresse. Actuellement, la fonctionnalité est en phase de test et pourrait être déployée progressivement au cours des prochaines semaines.

Sur Spotify, une nouvelle icône sera alors insérée dans la barre d’onglets qui conduira les utilisateurs à cette nouvelle expérience vidéo verticale, dans laquelle il sera possible de faire défiler vers le haut ou vers le bas pour parcourir les différents clips de courte durée. Il y aura également un bouton « J’aime », ainsi que la fonction qui vous permettra de lire plus d’informations sur la chanson dans la vidéo.

Omg for the first time in how long (?), @Spotify has added a FOURTH icon to their toolbar: Discover! #NewSpotify pic.twitter.com/XQL2jpkXYq

— Messina.eth (@chrismessina) November 24, 2021