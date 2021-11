Steve Wozniak a signé la carte mère d’origine d’un ordinateur Apple que j’ai encore intact et qui travaille à Dubaï.

Avoir un Apple I qui est signé par ceux qui ont créé cet ordinateur en 1976 n’est pas une chose quotidienne, mais c’est ce qui s’est passé ces dernières heures à Dubaï. Sur les photos, on voit Steve Wozniak tenant un Apple I de 1976 encore en état de marche, dont la valeur peut atteindre un million de dollars et augmentera encore plus après l’autographe du cofondateur d’Apple.

L’Apple I était le premier produit de la société jamais annoncé en 1976, et il coûtait 666,66 $ à l’époque. Dans diverses enchères sur les quelques modèles encore disponibles, des chiffres proches d’un million et demi de dollars ont été atteints.

Today we reunited the Master with one of his creations…what an amazing experience! pic.twitter.com/UhiNtZhtUl

