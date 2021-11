Tasks, l’une des applications les plus populaires pour la gestion des tâches, est mise à jour vers la version 2.0 avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités.

L’une des principales caractéristiques de Tasks 2.0 est la possibilité d’organiser vos tâches dans différents dossiers. De cette façon, vous pouvez séparer vos projets et vos listes et profiter également des dossiers imbriqués. Pour les utilisateurs qui préfèrent les listes classiques, Tasks propose désormais des listes intelligentes qui vous permettent de gérer facilement les tâches à travers les projets, les balises, les statuts, les priorités, les types, les dates et d’autres catégories.

Les activités de filtrage sont désormais également plus intuitives, car les utilisateurs peuvent désormais voir des résultats plus précis et immédiats. D’autres améliorations ont été apportées à l’application, telles que des modifications de l’interface du widget, la prise en charge des PDF et un meilleur retour tactile lors de l’exécution des actions.

Tasks est disponible gratuitement sur l’App Store, mais il existe un abonnement pour profiter de toutes les fonctions (34,99 € pour toujours ou 16,49 € par an).